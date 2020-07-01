Google'dan Instagram ve WhatsApp kararı! Değişikliğe gidiyor
Google, Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp ve Instagram kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir değişikliğe gitti.
Corona virüs salgını sonrası pek çok şirket kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek adımlar atmaya devam ediyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Google milyonlarca WhatsApp ve Instagram kullanıcısını yakından ilgilendiren bir adım attı.
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Şirket bilindiği üzere, kullanıcıların Instagram ve WhatsApp’taki fotoğraf ve videolarını Google Fotoğraflar içerisinde yedekliyordu.
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Google yaptığı açıklamada otomatik olarak yapılan Instagram yedeklemesi ile WhatsApp yedeklemesi durduracağını açıkladı.
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Aynı açıklamaya göre, yedekleme işlemini yapmak isteyen kullanıcılar otomatik hizmetten yaralanamayacak, bu işlemi kendileri yapmak zorunda kalacak.
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