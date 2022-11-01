Google'dan Hulusi Kentmen sürprizi vefatının 29. yılında özel doodle hazırlandı!
Türk sinemasının sert ama bir o kadar da babacan karakterlerini canlandırarak halkın sevgisini kazanmış olan usta oyuncu Hulusi Kentmen'in bugün vefatının 29. yılı. Google usta oyuncuyu vefat edişinin 29. yılında unutmadı. Arama motorunu açanlar karşılarında Hulusi Kentmen'e özel doodle'ı görünce şaşırdı.
Google arama motoru özel günler, bayramlar ve önemli kişilikler için anma niteliğinde görseller hazırlıyor. Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Hulusi Kentmen, Google arama motoru tarafından vefatından 29 yıl sonra hazırlanan özel bir Doodle ile hatırlandı.
Yeşilçam'da "Ah Nerede", "Hababam Taburu", "Sev Kardeşim", "Güllü" ve "Sosyete Şakir" adlı yapımlarında aralarında bulunduğu 500'e yakın filmde rol alan usta oyuncu Hulusi Kentmen'in yaşam öyküsü ise merak konusu oldu.
Kullanıcılar, arama motoruna girince usta oyuncu Kentmen ile karşılaştıklarında büyük şaşkınlık yaşadı. Bunun üzerinde merak edenler, usta oyuncunun hayatını araştırmaya başladı.
Peki Hulusi Kentmen kimdir?
Hulusi Kentmen, 20 Ocak 1912’de, Bulgaristan'nın Tirnova şehrinde doğdu. Kentte yaşanan göçler sırasında ailesi, Türkiye’ye gelme kararı aldı ve Kocaeli'ye yerleşti.