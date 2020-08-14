Google'da karısının kendisini aldattığını gördü! İhaneti ifşa eden fotoğraflar
PERU'da eşini aldatan kadın öğretmen, Google Haritalar'a yakalandı. Aldatılan koca o anları sosyal medyada ifşa etti...
LİMA'da yaşanan bir olay duyanları şaşkına çevirdi. Gizli iş çevirenler genelde sadakatsizliklerini gizlemek için çok uğraşırlar. Ancak aldatan eşlerin romantik buluşmalarına giderken asla akıllarına gelmeyecek bir şey daha var. Google Haritalar ve Google Street View’un her şeyi gören gözleri…
Peru’nun Lima şehrinde bir kadın, sevgilisiyle bir bankta otururken Street View’a yakalandı. Kadının belli belirsiz görünen yüzü, kocasının onu tanımasına engel olamadı. Eşinin görüntülerine rastlayan koca, karısını giydiği kıyafetlerden tanıdı.
İsmi açıklanmayan kadın, sevgilisiyle birlikte oturduğu bankta görüntülendi. Eşine Street View’da rastlayan koca, görüntülerden sonra karısıyla yüzleşmeye karar verdi.
Ne yazık ki bu itiraf ilişkilerinin dağılmasına ve boşanma belgelerinin imzalanmasına yol açtı. Belki de Google Street View olmasaydı ikilinin ilişkisi sonsuza kadar gizli kalacaktı.