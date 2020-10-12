Google Tutunamayanlar'ın yazarını unutmadı! İşte Oğuz Atay'ın kitapları, hayatı ve eserleri
Türk edebiyatına Tutunamayanlar'ın yanı sıra çok sayıda önemli eser kazandıran Oğuz Atay, 86. doğum gününe anılıyor. Oğuz Atay'ın hayatı Google'ın yaptığı doodle sürprizinin ardından gündemde.
Oğuz Atay'ın hayatı Google'ın yaptığı doodle sürprizinin ardından gündeme geldi. Özel günlerde kullanıcılarını şaşırtmaya devam eden arama motoru devi Google, ünlü yazar Oğuz Atay'ın 86. yaş günü için doodle hazırladı. Oğuz Atay görselinin yer aldığı Google ana sayfasına tıklandığında, yazarın hayatı, kitapları ve biyografisiyle ilgili bilgiler öğreniliyor.
Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Tutunamayanlar romanıyla 1970 TRT Roman Ödülü'nü kazanan Oğuz Atay'ın öldükten sonra iki kitabı daha yayımlandı. Peki, Oğuz Atay kimdir? İşte, Oğuz Atay'ın sözleri ve hayatıyla ilgili merak edilenler.
İTÜ'yü bitirdi: Roman ve hikaye yazarı Atay, 12 Ekim 1934'te Mehmet Cemil Atay ile Muazzez Zeki Hanım'ın oğlu olarak Kastamonu'da dünyaya geldi. Yazdığı roman ve öyküleriyle unutulmaz bir iz bırakan Atay, Ankara'da Devrim İlkokulu'nun ardından 1951'de TED Ankara Kolejini, 1957'de ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirdi.
Arkadaşları: Üniversite yıllarında Beyoğlu'ndaki Baylan Pastanesi'ne sık giden Atay, Ferit Edgü, Demir Özlü, Hilmi Yavuz ve Onat Kutlar'ın da aralarında bulunduğu kişilerle arkadaşlık etti.