Google Tutunamayanlar'ın yazarını unutmadı! İşte Oğuz Atay'ın kitapları, hayatı ve eserleri

Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Tutunamayanlar romanıyla 1970 TRT Roman Ödülü'nü kazanan Oğuz Atay'ın öldükten sonra iki kitabı daha yayımlandı. Peki, Oğuz Atay kimdir? İşte, Oğuz Atay'ın sözleri ve hayatıyla ilgili merak edilenler.