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Google Translate ile aşkı başladı! Hayatının şokunu yaşadı: 4 ay sonra...

Demirören Haber Ajansı
Google Translate ile aşkı başladı! Hayatının şokunu yaşadı: 4 ay sonra...

DENİZLİ Pamukkale ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Ahmet Kara'nın Google Translate aracılığıyla başlayan aşk hayatı hüsranla bitti.

Google Translate ile aşkı başladı! Hayatının şokunu yaşadı: 4 ay sonra...

DENİZLİ Pamukkale ilçesinde bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Kara (44), 2018'de sosyal medya üzerinden Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Riau'nun başkenti Pekanbaru'nun bir köyünde yaşayan Nel Mawati (39) ile tanıştı. 

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Google Translate ile aşkı başladı! Hayatının şokunu yaşadı: 4 ay sonra...

Her ikisi de sadece ana dillerini konuşan Kara ve Mawati, 7 ay boyunca sosyal medya üzerinden Google Translate aracılığıyla iletişim kurdu. Bir süre sonra Kara ile Bahasa dilini konuşan Mawati, evlenmeye karar verdi.

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Google Translate ile aşkı başladı! Hayatının şokunu yaşadı: 4 ay sonra...

Kara, bankadan 30 bin lira kredi çekip uçakla Endonezya'ya gitti, 13 saat süren yolculuğun sonunda Mawati'nin köyüne ulaştı. Kara ile Mawati, Endonezya'da dini nikah yaptı. 

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Google Translate ile aşkı başladı! Hayatının şokunu yaşadı: 4 ay sonra...

Kara, ailesinden evlilik için onay aldığı Mawati'yi, 2019 yılının Nisan ayında memleketi Denizli'ye getirdi. Burada nikah kıyıp evlenen çiftin düğün masraflarını mahalleli karşıladı.

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