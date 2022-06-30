Google mühendisinden korkutan 'yapa zeka' açıklaması
Teknolojinin her geçen gün sınırlarını zorlayacak şekilde gelişmesi bir yandan hayatımıza olumlu anlamda katkı sağlasa da, bazı riskli durumlarda oluşturabiliyor. Bu riskli durumu oluşturabilecek konuların en başında ise yapa zeka geliyor.
Hemen hemen hepimiz bilim kurgu filmlerinde insanların ortaya çıkardığı robotların, kontrolden çıkarak insanlara karşı savaş açtığı konulu diziler veya filmler izlemişizdir.
Bir Google mühendisinin yaptığı yapa zeka açıklaması ise 'bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor?' sorularını akıllara getirdi.
Google’ın yapay zekâ LaMDA programının bilinç kazandığı iddiaları ile dikkatleri üzerine çeken mühendis Blake Lemoine yeni iddialarla bir kez daha gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
Google mühendisi Lemoine, şirket bünyesinde tutulan yapay zekâ için bir avukat arayışına girmiş ancak davayı alacak kişinin durumdan "korktuğunu" belirtmişti.