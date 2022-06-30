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Google mühendisinden korkutan 'yapa zeka' açıklaması

Google mühendisinden korkutan 'yapa zeka' açıklaması

Teknolojinin her geçen gün sınırlarını zorlayacak şekilde gelişmesi bir yandan hayatımıza olumlu anlamda katkı sağlasa da, bazı riskli durumlarda oluşturabiliyor. Bu riskli durumu oluşturabilecek konuların en başında ise yapa zeka geliyor.

Google mühendisinden korkutan 'yapa zeka' açıklaması

Hemen hemen hepimiz bilim kurgu filmlerinde insanların ortaya çıkardığı robotların, kontrolden çıkarak insanlara karşı savaş açtığı konulu diziler veya filmler izlemişizdir.

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Google mühendisinden korkutan 'yapa zeka' açıklaması

Bir Google mühendisinin yaptığı yapa zeka açıklaması ise 'bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor?' sorularını akıllara getirdi.

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Google mühendisinden korkutan 'yapa zeka' açıklaması

Google’ın yapay zekâ LaMDA programının bilinç kazandığı iddiaları ile dikkatleri üzerine çeken mühendis Blake Lemoine yeni iddialarla bir kez daha gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

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Google mühendisinden korkutan 'yapa zeka' açıklaması

Google mühendisi Lemoine, şirket bünyesinde tutulan yapay zekâ için bir avukat arayışına girmiş ancak davayı alacak kişinin durumdan "korktuğunu" belirtmişti.

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