Google bir uygulamanın daha fişini çekti o uygulama artık yok
Geçtiğimiz yıl kullanıcılarının hesabını ortadan kaldırarak silen Google Plus'ın fişini Google çekti.
ABD merkezli teknoloji devinin mezarlığa gönderdiği uygulamalar kervanına Google Plus da katıldı. Geçtiğimiz dönemde kullanıcılara ait hesapları silen şirket Google Plus'ın fişini sonunda resmen çekti.
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9 yıl önce kullanıma giren Google Plus'ın yerini alan Google Currents dün itibari ile App Store ve Google Play Store'daki yerini aldı. Google Currents, Google Plus'ın aksine sadece kurumsal müşterilerin kullanabildiği bir sosyal ağ olarak karşımıza çıkıyor.
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Ancak sosyal ağ Google Plus şirketin fişini çektiği tek servisi değil!
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İşte Google’ın mezarlığa terk ettiği diğer ürünler...
Google, Gmail ve Chrome ile entegre bir şekilde hizmet veren Cloud Print 'i 31 Aralık 2020'de kapatacağını duyurmuştu.
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