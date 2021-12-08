Google açıkladı! İşte Türkiye'nin 2021'de en çok merak ettikleri... Zirveleri gören inanamadı

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri kabul edilen ve en çok kullanılan arama motoru olan Google, 2021 yılı içerisinde Türkiye’de en çok aranan kelime öbeklerini ve kişileri yayınladı. Bir kez daha ülke gündeminin ve özellikle karantina şartlarının arama yoğunluğuna ve nelerin aratıldığı belli oldu.



İşte Google tarafından yayınlanan listeler…