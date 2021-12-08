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Google açıkladı! İşte Türkiye'nin 2021'de en çok merak ettikleri... Zirveleri gören inanamadı

Google açıkladı! İşte Türkiye'nin 2021'de en çok merak ettikleri... Zirveleri gören inanamadı

Her yıl sonunda dünyada ve ülkeler bazında yükselen arama trendlerini paylaşan arama motoru Google, 2021’in en çok merak edilenlerini açıkladı.

Google açıkladı! İşte Türkiye'nin 2021'de en çok merak ettikleri... Zirveleri gören inanamadı

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri kabul edilen ve en çok kullanılan arama motoru olan Google, 2021 yılı içerisinde Türkiye’de en çok aranan kelime öbeklerini ve kişileri yayınladı. Bir kez daha ülke gündeminin ve özellikle karantina şartlarının arama yoğunluğuna ve nelerin aratıldığı belli oldu.

İşte Google tarafından yayınlanan listeler…

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Google açıkladı! İşte Türkiye'nin 2021'de en çok merak ettikleri... Zirveleri gören inanamadı

Toplamda en çok arananlar:
1. EBA giriş
2. Squid Game
3. AÖL
4. Mesut Özil
5. Elmalı Davası

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Google açıkladı! İşte Türkiye'nin 2021'de en çok merak ettikleri... Zirveleri gören inanamadı

En çok aranan isimler:
1. Mesut Özil
2. Ebrar Karakurt
3. Mahmut Özer
4. Burak Elmas
5. İrfan Can Kahveci

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Google açıkladı! İşte Türkiye'nin 2021'de en çok merak ettikleri... Zirveleri gören inanamadı

En çok aranan diziler:
1. Squid Game
2. Sadakatsiz
3. Aşk Mantık İntikam
4. Masumiyet
5. Yargı

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