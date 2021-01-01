Google açıkladı: 2020'de en çok neleri aradık?
Teknoloji devi Google, Türkiye’de ve dünyada merakla beklenen yılın arama sonuçlarında öne çıkan trendleri açıkladı.
Her yılın sonunda merakla beklenen yılın arama sonuçları, Google tarafından açıklandı. Tahmin edildiği gibi “Coronavirus” dünya genelinde 2020’nin en önemli yükselen trendi oldu. Türkiye’nin genel arama sonuçları kategorisinde ilk sıralarda neler yer aldı? İşte o sıralama...
Türkiye’nin genel arama sonuçları kategorisinde ilk üç sırada “EBA”, “Dolar kaç TL” ve “Corona virüsü” arama sonuçlarına göre en çok artış gösteren konular oldu. Dördüncü sırada ise “Deprem” yer aldı.
“Coronavirus” dünya genelinde 2020’nin en önemli yükselen trendi olarak karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde tarifler kategorisinde de Türkçe “ekmek” ikinci sırada yer alırken, “lahmacun” beşinci sıradan listeye giriş yaptı. İşte 2020'de Google'da en çok arananlar...
EBA