Gönül Yazar sevgilisi Rüzgar Mağden ile ayrıldı 'Adam yalancıymış'
Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile olan ilişkisini bitirdi. Gönül Yazar, Rüzgar Mağden hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Bir süredir herkesi şaşırtan bir aşk yaşayan Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden ile ilişkisini sonlandırdığını söyledi. Yazar, eski sevgilisi Rüzgar Mağden'i yalancılıkla suçladı.
Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programının canlı yayınına katılan Gönül Yazar, "6 ay psikolojik şiddet gördüm. Herkes haklı çıktı, adam yalancıymış" diyerek şunları anlattı:
"Onu kimse tanımıyordu, benimle tanıdı. Evi çok uzakta, bu tarafa gelmek istiyordu... Para? En pahalı hastaneyi istiyordu, iyi davransa yaptıracaktım. İsmi Ufuk onu da mahkeme kararıyla istediği isme çevirecektim 2 şahitle.''
''Küba’ya gidip yerleşelim' dedi. Yabancı dil yok... Arabası yok, benimkini kullanamıyor. Direksiyon dersi almak istedi. Para lazım. Kim ödeyecek bunları? Ben!''