Gönül Yazar sevgilisi Rüzgar Mağden ile ayrıldı 'Adam yalancıymış'

"Onu kimse tanımıyordu, benimle tanıdı. Evi çok uzakta, bu tarafa gelmek istiyordu... Para? En pahalı hastaneyi istiyordu, iyi davransa yaptıracaktım. İsmi Ufuk onu da mahkeme kararıyla istediği isme çevirecektim 2 şahitle.''