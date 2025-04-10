Gönül Yazar öldü mü, hayatta mı? "Felaket tellalı" Onur Akay kötü haber vermişti

Ses sanatçısı Onur Akay usta sanatçı Gönül Yazar ile ilgili beklenmedik bir açıklama yaptı. Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'felaket tellalı' olarak bilinen Akay, "Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin" dedi.