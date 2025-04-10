Gönül Yazar öldü mü, hayatta mı? "Felaket tellalı" Onur Akay kötü haber vermişti
Usta sanatçı Gönül Yazar ile ilgili haberler kısa süre yayıldı. 89 yaşındaki Gönül Yazar'ın sağlık durumunun kötü olduğu, entübe edildiği öne sürüldü. Çıkan haberler sonrası çok sayıda kişi Gönül Yazar öldü mü, hayatta mı? sorusunun yanıtını merak etti. Gönül Yazar ile ilgili yeni gelişme yaşandı.
Ses sanatçısı Onur Akay usta sanatçı Gönül Yazar ile ilgili beklenmedik bir açıklama yaptı. Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'felaket tellalı' olarak bilinen Akay, "Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin" dedi.
Gönül Yazar'ın entübe edildiği, durumunun kötü olduğu öne sürüldü. Çıkan haberler usta sanatçının sevenlerini bir hayli endişelendirirken, çok sayıda kişi Gönül Yazar öldü mü, hayatta mı? Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl? sorularının yanıtını aradı.
'Taş Bebek' lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar söz konusu haberlerle ilgili açıklama yaptı. Onur Akay'ın söyledikleri gerçek çıkmadı.
Gönül Yazar; "Bunu ortaya atanlar utanmıyorlar. Sağlığım gayet iyi" diyerek, söylentileri yalanlandı.