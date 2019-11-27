Gönül Yazar cinsel içerikli mesajlar atan sevgilisi Rüzgar Mağden ile barıştı
Gönül Yazar bir başka kadına cinsel içerikli mesajlar atan sevgilisi Rüzgar Mağden ile barıştı.
83 yaşındaki Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile bir başka kadına attığı cinsel içerikli mesajlarının ifşa olması nedeniyle ayrılmıştı. İddialara göre, 'Muhafazakarım' diyen Gönül Yazar, sevgilisi Rüzgar Mağden ile barıştı.
Gel Konuşalım'ın iddiasına göre, Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden, ayrılığa daha fazla dayanamadı ve ilişkilerine bir şans daha verdi. Mağden, barışmayı Cengiz Semercioğlu'na attığı şu sözlerle duyurdu:
''Bu arada Gönül Yazar ile tekrar bir araya geldik. Tavsiyem sanatçı olarak beni hafife almayın. Ben Metin Erksan'ın öğrencisiyim. İkide bir de beni Zerrin Hanım'ın kocasıyla beni eş değer tutmayın rica ederim. Sizi ve sizin gibi magazincileri sevmiyorum.''
Neler olmuştu?
Geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına bağlanan bir izleyici Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden'in Doğa adlı bir kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini söylemişti.