Gönül Yazar cinsel içerikli mesajlar atan sevgilisi Rüzgar Mağden ile barıştı

''Bu arada Gönül Yazar ile tekrar bir araya geldik. Tavsiyem sanatçı olarak beni hafife almayın. Ben Metin Erksan'ın öğrencisiyim. İkide bir de beni Zerrin Hanım'ın kocasıyla beni eş değer tutmayın rica ederim. Sizi ve sizin gibi magazincileri sevmiyorum.''