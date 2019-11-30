Gönül Yazar 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden için olay itiraflar yaptı!
Gönül Yazar, genç sevgilisi Rüzgar Mağden'den psikolojik şiddet gördüğünü itiraf etti, anlattıkları ağızları açık bıraktı.
83 yaşındaki Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden'in ifşa olan cinsel içerikli mesajlarının ardından ayrılmış fakat bu ayrılık pek de uzun sürmemiş barışmıştı ki sevgilisi Mağden hakkında son anlattıkları herkesi şaşırttı.
Gönül Yazar, sevgilisinin takıntılı biri olduğunu bu yüzden sürekli kendisine bağırdığını ve azarladığını söyledi. Posta'ya özel röportaj veren Gönül Yazar, geçtiğimiz günlerde ayrılıp kısa sürede yeniden barıştığı Rüzgar Mağden hakkında şunları söyledi:
Cinsel içerikli mesajlar için 'Ben erkeğim' açıklaması: "Bir takım yazılar çıktı biliyorsunuz. Rüzgar Bey'in başka bir hanımla geçmişte yaptığı bir takım yazışmalar… Açıklaması da 'Ben erkeğim ve o zaman bekardım, sen hayatımda yoktun' oldu.''
Takık bir insan: ''Ama tek konumuz bu değil. Kendisi 'takık' bir insan. Her şeye takıyor. Evdeki yardımcılarıma taktı. Pembe Hanım evden gitsin istiyor. Bu akşam gidecek."