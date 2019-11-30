Gönül Yazar 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden için olay itiraflar yaptı!

Cinsel içerikli mesajlar için 'Ben erkeğim' açıklaması: "Bir takım yazılar çıktı biliyorsunuz. Rüzgar Bey'in başka bir hanımla geçmişte yaptığı bir takım yazışmalar… Açıklaması da 'Ben erkeğim ve o zaman bekardım, sen hayatımda yoktun' oldu.''