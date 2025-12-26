BIST 11.256
Gönül Köşkü olarak biliniyordu! Şarkıcı Kayahan'ın köşkü için şok karar

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde merhum müzisyen, besteci, şarkıcı Kayahan Açar'a ait 5 bitişik evden oluşan deniz manzaralı 'Gönül Köşkü', 130 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

Gönül Köşkü olarak biliniyordu! Şarkıcı Kayahan'ın köşkü için şok karar - Resim: 1

03 Nisan 2015'te hayatını kaybeden Kayahan'ın birçok eserini bestelediği 'Gönül Köşkü' adını verdiği Gömeç'teki evi, satışa çıkarıldı.

Gönül Köşkü olarak biliniyordu! Şarkıcı Kayahan'ın köşkü için şok karar - Resim: 2

Müzik hayatı boyunca 3 kırkbeşlik, bir uzunçalar, 13 kaset ve CD'si yayımlanan usta müzisyenin köşkü, 1609 metrekare arsa üzerindeki 5 bitişik evden oluşuyor. Her biri 5 oda 1 salon olan evlerden oluşan köşk, havuzu, deniz manzarası ve peyzajıyla dikkat çekiyor.

Gönül Köşkü olarak biliniyordu! Şarkıcı Kayahan'ın köşkü için şok karar - Resim: 3

Mülk, 1609 metrekarelik bir arsa üzerinde yer alan konut bütünlüklü yapısıyla dikkat çekiyor.

Gönül Köşkü olarak biliniyordu! Şarkıcı Kayahan'ın köşkü için şok karar - Resim: 4

Köşkün satış bedelinin 130 milyon TL olduğu belirtildi. 

