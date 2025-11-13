Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan, sette aşk bombasını patlattı! Güzel oyuncuyla o fotoğrafı olay oldu

TRT1'in en favori dizilerinden biri olan Gönül Dağı, her bölümüyle izleyici kitlesinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Uzun soluklu favori dizinin Taner'i oyuncu Berk Atan sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Son olarak da sette gönlünü kaptırdığı güzel oyuncuyla aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyayı kasıp kavurdu. İkilinin o fotoğrafları ise olay oldu.