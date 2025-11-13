Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan, sette aşk bombasını patlattı! Güzel oyuncuyla o fotoğrafı olay oldu
TRT1’in sevilen ve her bölümüyle milyonlar tarafından izlenen uzun soluklu dizisi Gönül Dağı setinde yeni bir aşk bombası patladı. Diziye yeni dahil olan güzel oyuncu, Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin o pozu sosyal medyada çok konuşuldu.
TRT1'in en favori dizilerinden biri olan Gönül Dağı, her bölümüyle izleyici kitlesinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Uzun soluklu favori dizinin Taner'i oyuncu Berk Atan sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Son olarak da sette gönlünü kaptırdığı güzel oyuncuyla aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyayı kasıp kavurdu. İkilinin o fotoğrafları ise olay oldu.
Son olarak dizideki rol arkadaşı Sude Zülal Güler ile aşk yaşayan Berk Atan gönlünü yine bir rol arkadaşına kaptırdı.
Ünlü oyuncu Berk Atan, gündeme bu sefer gönlünü kaptırdığı o güzel oyuncuyla yeniden geldi.
Atan'ın diziye 'Leyla Kaya' karakteriyle dahil olan Gökçe Akyıldız ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.