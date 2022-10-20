Gönül Dağı'nın sulu gözlü Cemile'sine bak sen! Dekolteli pozları şaşı etti
TRT 1 ekranlarının en çok seyredilen dizisi Gönül Dağı fırtınalar estirmeye devam ediyor. Sımsıcacık bozkır dizisi konusu ile içimizi ısıtırken oyuncu kadrosu ile de alkış topluyor. Son günlerde dizide dikkat çeken bir isim var; eşi Veysel'in hapse girmesi ile gözyaşlı dinmeyen Cemile. Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya gerçek hayatta bambaşka.
İzleyenlerin içini ısıtan, bize dostluk ve aile ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu anlatan nadir dizilerden biri olan Gönül Dağı cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Her bölümü ile büyük ses getiren dizi, sosyal medyanın da gündemi olmayı başarıyor.
Dizinin bu kadar tutmasında konusu kadar oyuncu kadrosu da çok önemli şüphesiz. Genç isimleri kadrosunda tutan Gönül Dağı'nda son günlerde en çok dikkat çeken isimlerden biri de Cemi oldu. Veysel'im hapse girmesi ile iyice dağılan ve gözünyaş yaş eksik olmayan Cemile'ye güzel oyuncu Nazlı Pınar Kaya hayat veriyor.
Duru güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile sıyrılan Nazlı Pınar Kaya ekranın genç isimlerinden. Dizide amcaoğullarının yengesi, Veysel'in de eşi olan Cemile ile hayatımıza giren güzel oyuncu gerçek hayatta aslında bambaşka.
İnstagram hesabını aktif kullanan isimlerden olan Nazlı Pınar Kaya 30 yaşında. nazlipinarkaya instagram adresini kullanan güzel oyuncuyu şu anda 189 K kişi takip ediyor. Sık sık paylaşım yapan oyuncu birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.