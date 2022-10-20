Gönül Dağı'nın sulu gözlü Cemile'sine bak sen! Dekolteli pozları şaşı etti

Dizinin bu kadar tutmasında konusu kadar oyuncu kadrosu da çok önemli şüphesiz. Genç isimleri kadrosunda tutan Gönül Dağı'nda son günlerde en çok dikkat çeken isimlerden biri de Cemi oldu. Veysel'im hapse girmesi ile iyice dağılan ve gözünyaş yaş eksik olmayan Cemile'ye güzel oyuncu Nazlı Pınar Kaya hayat veriyor.