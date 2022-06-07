Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin'i görenler tanıyamadı, bakan bir daha baktı

Son zamanların genç yeteneklerinden biri olan Sevilay Gültekin, Gönül Dağı dizisindeki Meryem rolüyle izleyiciyi ekranlara bağlayan isimler listesine girdi. Bu diziyle oyunculuk kariyeri için önemli bir yükseliş yaşayan Gültekin, son zamanlarda sosyal medya hesabıdan paylaştığı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.