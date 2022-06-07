Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin'i görenler tanıyamadı, bakan bir daha baktı
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyicisini ekranlara bağlayan popüler dizi Gönül Dağı'nda Meryem rolünü oynayan Sevilay Gültekin, oynadığı dizinin daha çok tutulmasıyla beraber son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla göze çarpan isimlerden biri oldu. Gültekin, son paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.
Son zamanların genç yeteneklerinden biri olan Sevilay Gültekin, Gönül Dağı dizisindeki Meryem rolüyle izleyiciyi ekranlara bağlayan isimler listesine girdi. Bu diziyle oyunculuk kariyeri için önemli bir yükseliş yaşayan Gültekin, son zamanlarda sosyal medya hesabıdan paylaştığı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Pozlarıyla hayran bıraktı
24 yaşındaki Sevilay Gültekin sosyal medya hesabından paylaştığı pozunda makyajı ve güzelliğiyle dikkat çekti.
Genç oyuncunun o pozuna, "Rıfat görmesin", "Nasıl da melek" gibi yorumlar geldi.
Gönül Dağı'ndaki gözleri görmeyen Meryem rolüyle beğeni topladı.