Gönül Dağı'nın Meryem'i mini etekli pozuyla yıktı geçti 'Sen neymişsin be köylü kızı'
TRT'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Meryem karakteriyle izleyici karşısına geçen oyuncu Sevilay Gültekin, sosyal medyadaki pozlarıyla gündemde. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaşımda bulunan genç oyuncunun mini etekli pozuna beğeni ve yorum yağdı. Gültekin'e 'Sen neymişsin be' yorumları yapıldı.
Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu ve Nazlı Pınar Kaya'nın paylaştığı Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Meryem karakteriyle tanınan Sevilay Gültekin'in sosyal medya paylaşımları çok konuşulacak cinsten.
Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Meryem karakteriyle seyirciyi çileden çıkan Sevilay Gültekin, siyah mini elbiseli pozuyla görenleri şaşırttı.
Sevilay Gültekin'in iddialı paylaşımları, yorum yağmuruna tutuldu.
Gönül Dağı'nda görme engelli bir kızı canlandıran Sevilay Gültekin, gözleri açıldıktan sonra kendisine büyük bir aşkla bağlı olan Rıfat'ı istemeyerek, izleyicileri isyan ettirmişti.