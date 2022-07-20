Gönül Dağı'nın Dilek'i yeni Gülsim Ali İlhan'ın sürpriz projesi belli oldu!
Gönül dağı dizisi ile adını duyuran ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın yeni projesi belli oldu. Oyuncunun Gülseren Buğdaycıoğlu'nun dizisinde rol alacağı öğrenildi.
TRT1 ekranlarının geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapan dizisi Gönül Dağı'nda Dilek karakterine hayat veren, sezon finali bölümünde diziye veda eden Gülsim Ali İlhan'ın yeni projesi belli oldu.
Bulgaristan Asıllı olan oyuncu Gülsim Ali, Yusuf Çim ile başrol oynadığı Hanım Köylü dizisi ile televizyon dünyasında adından söz ettirmeyi başarmıştı.
Gönül dağı dizisinin sezon finali bölümü ile ekranlara veda eden 27 yaşındaki ünlü oyuncu bomba gibi bir projeyle tekrardan ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Gülsim Ali İlhan, Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız ve Kırmızı Oda dizilerinin ardından adından söz ettiren ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun Kral Kaybederse dizisinde oynayacağı iddia edildi.