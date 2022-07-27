Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar, mini etekli pozlarıyla dudak uçuklattı!
Oyuncu Hazal Çağlar'ın, TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisiyle yıldızı parlamıştı. Dizide sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla büyük dikkat çekmişti. Dizinin sezon finali yapmasından sonra kendini tatilde bulan ünlü oyuncunun sosyal medyada paylaştığı mini etekli pozları büyük dikkat çekti.
TRT 1'in en sevilen dizisi Gönül Dağı ile yıldızı parlayan Hazal Çağlar, pozlarıyla sosyal medyayı adeta sallıyor. Son olarak paylaştığı mini etekli pozlarına beğeni ve yoğum yağdı. Bakan bir daha baktı. İşte o pozlar...
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı.
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Dizinin sevilen oyuncuları da sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.
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Dizide Asuman rolünü oynayan Hazal Çağlar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.
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