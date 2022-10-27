Gönül Dağı'nı izleyen Beren Saat'i gördü şok oldu! Nasıl yani dedirten olay
3 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyenlerin içini ısıtan dostluk, aile bağları ve merhamet konusu ile sevilen dizi Gönül Dağı'nda, son yaşananlar seyircinin de kafasını karıştırdı. Dizide Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan'ın ayrılması ile başlayan değişim fırtınası baş döndürdü. Dizide Taner'in yeni sevgilisi Selma Öğretmen'i gören bu Beren Saat mi dedi.
TRT 1 ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan bozkır dizisi Gönül Dağı 2. sezona pek hoş olmayan olaylarla başlasa da kısa sürede toparlandı. Taner'in biricik aşkı Dilek'in ölümünün ardından işler nasıl ilerleyecek, yerine kim gelecek derken seyirci şok oldu.
Konusu ve oyuncu kadrosuyla cumartesi günlerine damga vuran, rakiplerine nal toplatan ve reyting listesinin değişmez dizisi olan Gönül Dağı'nda 2.5 yılın ardından bir ilk yaşandı seyirciye bu kadar benzerlik olmaz dedirtti. i
3. sezonunda Gönül Dağı yepyeni oyuncu transferleriyle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Diziye Aylin karakterleriyle Berfin Kıymaz'ın katılmasının ardından genç bir isim daha dahil oldu.
Beren Saat'in kopyası
Melis Sevinç, Selma öğretmen rolüyle izleyici karşısına çıktı.Beren Saat'in birebir kopyasını getirdiler.