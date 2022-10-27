Gönül Dağı'nı izleyen Beren Saat'i gördü şok oldu! Nasıl yani dedirten olay

TRT 1 ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan bozkır dizisi Gönül Dağı 2. sezona pek hoş olmayan olaylarla başlasa da kısa sürede toparlandı. Taner'in biricik aşkı Dilek'in ölümünün ardından işler nasıl ilerleyecek, yerine kim gelecek derken seyirci şok oldu.