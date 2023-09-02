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Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi olay ayrılık! Seyirci kazan kaldırdı

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Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi olay ayrılık! Seyirci kazan kaldırdı

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki hafta dördüncü sezonuna başlayacağı açıklanan diziden bomba bir ayrılık haberi geldi. Dizinin en sevilen karakterlerinden birinin diziye veda ettiği haberi Gönül Dağı hayranlarını şoke etti.

Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi olay ayrılık! Seyirci kazan kaldırdı

Amca oğulları Taner, Veysel ve Ramazan'ın hikayesinin anlatıldığı Gönül Dağı dizisinde, yeni sezon çalışmaları son hız devam ediyor. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımı olan Gönül Dağı'ndan beklenmedik bir haber geldi.

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Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi olay ayrılık! Seyirci kazan kaldırdı

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolü paylaştığı Gönül Dağı, 9 Eylül itibariyle dördüncü sezonun startını verecek.

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Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi olay ayrılık! Seyirci kazan kaldırdı

Cumartesi akşamlarının en çok sevilen ve izlenen yapımı olan Gönül Dağı'nda beklenmedik bir veda yaşandı.

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Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi olay ayrılık! Seyirci kazan kaldırdı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Zahide karakterine hayat veren Ecem Özkaya Gönül Dağı'ndan ayrıldı.

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