Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi olay ayrılık! Seyirci kazan kaldırdı

Amca oğulları Taner, Veysel ve Ramazan'ın hikayesinin anlatıldığı Gönül Dağı dizisinde, yeni sezon çalışmaları son hız devam ediyor. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımı olan Gönül Dağı'ndan beklenmedik bir haber geldi.