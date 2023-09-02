Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi olay ayrılık! Seyirci kazan kaldırdı
TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki hafta dördüncü sezonuna başlayacağı açıklanan diziden bomba bir ayrılık haberi geldi. Dizinin en sevilen karakterlerinden birinin diziye veda ettiği haberi Gönül Dağı hayranlarını şoke etti.
Amca oğulları Taner, Veysel ve Ramazan'ın hikayesinin anlatıldığı Gönül Dağı dizisinde, yeni sezon çalışmaları son hız devam ediyor. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımı olan Gönül Dağı'ndan beklenmedik bir haber geldi.
Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolü paylaştığı Gönül Dağı, 9 Eylül itibariyle dördüncü sezonun startını verecek.
Cumartesi akşamlarının en çok sevilen ve izlenen yapımı olan Gönül Dağı'nda beklenmedik bir veda yaşandı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Zahide karakterine hayat veren Ecem Özkaya Gönül Dağı'ndan ayrıldı.