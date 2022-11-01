Gönül Dağı'nda oyuncu kıyımı başladı! Biri daha sessiz sedasız kadrodan çıkarıldı
Cumartesi akşamlarının en çok izlenen, sımsıcak konusu ile ekranlardan evimize misafir olan dizisi Gönül Dağı, her bölümü ile olay olmaya devam ediyor. 3. sezonuna sıkıntılı başlayan diziden kötü haberlerde de ard arda gelmeye başladı. Diziden bir oyuncu daha sessiz sedasız ayrıldı.
TRT 1 ekranlarının iç ısıtan, sımsıcacık bozkır ve aile dizisi Gönül Dağı her cumartesi ekrana geliyor ve her bölümü ile büyük ses getiriyor. 3. sezonu ile de beklenen başarıyı sağlayan dizide Dilek'in zamansız vedası tüm dengeleri değiştirmişti. Son bölümdeki bir sahne ise seyircinin kafasını fena karıştıdı.
Gönül Dağı 74. Bölümü ile cumartesi gecesine yine damgasını vururken bir ismin daha kadrodan çıkarılması kafaları karıştırdı. İşte kadroya veda eden o isim…
Uzun zamandır Gönül Dağı dizisindeki tüm ayrıntılar dizinin sıkı takipçileri tarafından merak edilmeye devam ediyor ve herkes yeni gelişmeleri merakla bekliyordu.
Yeni sezon en fazla merak edilen konulardan birisi de kadroya veda eden isimler olmuş ve yapımcıların kararları merak edilmeye başlamıştı.