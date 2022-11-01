Gönül Dağı'nda oyuncu kıyımı başladı! Biri daha sessiz sedasız kadrodan çıkarıldı

TRT 1 ekranlarının iç ısıtan, sımsıcacık bozkır ve aile dizisi Gönül Dağı her cumartesi ekrana geliyor ve her bölümü ile büyük ses getiriyor. 3. sezonu ile de beklenen başarıyı sağlayan dizide Dilek'in zamansız vedası tüm dengeleri değiştirmişti. Son bölümdeki bir sahne ise seyircinin kafasını fena karıştıdı.