Gönül Dağı'nda beklenen oldu Dilek'in yeri doldu işte Taner'in yeni sevgilisi
TRT 1 ekranlarının iç ısıtan, sımsıcacık bozkır ve aile dizisi Gönül Dağı her cumartesi ekrana geliyor ve her bölümü ile büyük ses getiriyor. 2. sezonu ile de beklenen başarıyı sağlayan dizide Dilek'in zamansız vedası tüm dengeleri değiştirmişti. Herkes Taner'in sevgilisi kim olacak derken o karakter diziye sessiz sedasız girdi. İşte Gönül Dağı'nda Taner'in sevgilisi...
TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan ve cumartesi akşamlarına adınız yazdıran Gönül Dağı, hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medyanın da yakından takip ettiği dizide herkesin merakla beklediği o haber geldi.
2. sezonu ile yine fırtınalar estiren rakiplerine nal toplatan dizi Gönül Dağı'nda Taner'in biricik aşkı Dilek'in vedası izleyenleri üzmüştü. Bu vedanın ardından uzun bir araya giren Gönül Dağı 2. sezonun ilk bölümlerinde büyük bir seyirci kıyımı yaşamıştı.
Rekortmen dizinin sıkı takipçileri Aylin karakterine alışamamış ve Gülsim Ali İlhan’ın yerine konulmasına pek alışamamıştı.
Gözler Dilek'i aramıştı ve senaryodaki boşluk dikkat çekmişti. Herkes Taner'in sevgilisi kim olacak diye sabırla beklerken seyircinin beklediği güzel haber geldi.