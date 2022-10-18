Gönül Dağı'nda beklenen oldu Dilek'in yeri doldu işte Taner'in yeni sevgilisi

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan ve cumartesi akşamlarına adınız yazdıran Gönül Dağı, hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medyanın da yakından takip ettiği dizide herkesin merakla beklediği o haber geldi.