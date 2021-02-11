Gönül Dağı ve Kuzey Yıldızı'na ATV'den rakip olacak dizi! Kardeşlerim'in kadrosu bomba
Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk'a ATV'den rakip olacak yeni bir dizi geliyor.
Show TV'de ekrana gelen kadrosunda İsmail Demirci, Aslıhan Güner, Toygan Avanoğlu, Gizem Güneş gibi isimleri bulunduran Kuzey Yıldızı İlk Aşk haftalardır reyting zirvesinde ortaklığını sürdürüyor. Sevilen dizi seyirciyi cumartesi akşamları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
İlk bölümü 17 Ekim'de yayınlanan TRT 1'nin haftalardır reyting zirvesini kaptırmayan Gönül Dağı seyircinin büyük beğenisi kazandı. Cumartesi akşamı reyting rekabetini arttıracak yeni bir dizi daha geliyor.
Yapımına NGM’nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı Kardeşlerim dizisi ATV'nin yeni iddialı dizisi olmayı hedefliyor.
Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim cumartesi akşamları izleyiciyle buluşacak. Kardeşlerim konusuyla şimdiden seyircide merak uyandırdı.