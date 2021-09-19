Gönül Dağı Son Yaz Yalancı Masterchef'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Deniz, Özel Saklışehir Lisesi'nde çalışan zeki, adaletli ve yetenekli bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise çok başarılı ve saygın bir cerrahtır. İkisinin de sakin görünen hayatları birlikte çıktıkları bir akşam yemeğinden sonra kabusa döndüğü Yalancı tekrar bölümüyle reytingde ilk 10'a giremedi.