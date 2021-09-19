Gönül Dağı Son Yaz Yalancı Masterchef'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
18 Eylül 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Gönül Dağı, Son Yaz ve Yalancı'yı hüsrana uğrattı.
Deniz, Özel Saklışehir Lisesi'nde çalışan zeki, adaletli ve yetenekli bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise çok başarılı ve saygın bir cerrahtır. İkisinin de sakin görünen hayatları birlikte çıktıkları bir akşam yemeğinden sonra kabusa döndüğü Yalancı tekrar bölümüyle reytingde ilk 10'a giremedi.
Selim hayatına Rize'de, tek başına devam etmektedir. Çocuklarından, gerçeklerden, her şeyden uzak yaşamaktadır. İstanbul'da yaşayan Yağmur ve Altay ile bile doğru düzgün görüşmediği Son Yaz reytinglerde hüsrana uğradı.
70'inci bölümüyle ekranlara gelen MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Sevilen program reytinglerde umduğunu bulamadı.
Dilek’in beklenmedik bir anda kasabaya gelmesiyle iyice sıkışan Taner’in karar vermek için iki günü vardır. Ancak kasabada kuraklık nedeniyle başlayan salgın, Taner’in karar vermesini güçleştirdiği Gönül Dağı reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.
İşte cumartesi günü reytingleri...