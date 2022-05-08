Gönül Dağı Ramazan Cihat Süvarioğlu'nin sevgilisine bakın güzelliği mest etti!

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başladıktan sonra herkes tarafından beğeniyle takip edilen Gönül Dağı dizisinde birçok karakter merak ediliyor. Merak edilen karakterler arasında Gönül Dağı dizisinin Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu da yer alıyor. Yıllar içindeki değişimiyle birçok yerde haber konusu olan Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisini görenler ise hayrete düşüyor.