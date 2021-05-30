Gönül Dağı İbo Show Güldür Güldür Survivor Savaşçı'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin
29 Mayıs 2021'in reyting sonuçları İbo Show, Survivor, Savaşçı, Gönül Dağı ve Güldür Güldür Show'u hüsrana uğrattı.
Burcu Güneş, Hakkı Bulut, Gökhan Tepe, Mine Koşan ve Vahdet Vural’ın konuk olduğu İbo Show dün akşamki yeni bölümüyle reytinglerde hüsrana uğradı. Sevilen program bu hafta da ilk 10'a giremedi.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final yapmasıyla boşalan cumartesi akşamında yeni bölümüyle ekrana gelen Güldür Güldür yükselişe geçse de reytinglerde zirve yarışına dahil olamadı.
Yüzbaşı Haydar ve beraberindeki grup Astsubay Bektaş’ın kardeşi Asteğmen Alper’i buldukları sırada Şiyar ve adamlarının saldırısına uğradığı Savaşçı'nın son bölümü reytinglerde zirve yarışına dahil oldu.
Tv8'de ekranlara gelen Survivor'da yarışmacılar ilk etapta dokunulmazlık oyununu almak için parkurda karşılaştı. Heyecanlı anların ardından bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandığı Survivor dün akşamki bölümüyle hüsrana uğradı.