Gönül Dağı dizisinin yapımcısından bomba gibi bir proje! Hikayesiyle herkesin kalbine dokunacak
Gönül Dağı dizisinin yapımcısı Ferhat Eşsiz TRT1 için çekeceği dijital dizi için kollarını sıvadı. Ferhat Eşsiz yeni dizisi Modern Doğu Masalları'nın oyuncu kadrosunu açıkladı.
Köprü Film yapım şirketinin kurucusu TRT1'in reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı'nın yapımcısı Ferhat Eşsiz TRT Dijital için bir dizi daha hazırlıyor. Ünlü yapımcı seyircilerin merakını arttırarak dizinin oyuncu kadrosunu açıkladı.
İki yıldır Türkiye'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yapımcısı titizlik içerisinde hazırlıklarını sürdürdüğü dizisinin "Modern Doğu Masalları" olduğunu açıkladı.
Oyuncu kadrosu şekillenmeye başlayan ve çekimlerine başlanılan dijital dizi sekiz bölümden oluşacak. Dizinin yönetmenliğini Yahya Samancı üstelenecek.
Babalarını kaybeden iki kardeşin dokunaklı hikayesini konu alacak olan Modern Doğu Masalları dizisinde Feyyaz Duman, Semih Ertürk ve Mehmet Atay başrol paylaşacak.