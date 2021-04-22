BIST 1.336
DOLAR 8,31
EURO 10,01
ALTIN 475,60

Gönül Dağı dizisine bomba transfer gizemli karakteri bakın kim oynayacak

Gönül Dağı dizisine bomba transfer gizemli karakteri bakın kim oynayacak

TRT1'deki Gönül Dağı'na yeni bir isim daha katıldı. Usta oyuncu, dizide gizemli bir karakteri oynayacak.

Gönül Dağı dizisine bomba transfer gizemli karakteri bakın kim oynayacak

TRT1 ekranlarının yüzünü güldüren, ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı tüm heyecanıyla devam ediyor. Üstelik yeni oyuncuları da kadrosuna katıyor. Gönül Dağı, yeni öykülerle daha da sürükleyici bir hal alıyor. 

110
Gönül Dağı dizisine bomba transfer gizemli karakteri bakın kim oynayacak

Gönül Dağı’nın 24 Nisan Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayımlanacak 25. bölümünde yeni ve gizemli bir karakter seyirci karşısına çıkacak. 

210
Gönül Dağı dizisine bomba transfer gizemli karakteri bakın kim oynayacak

Daha önceki bölümlerde öldü zannedilen ve yaşadığına dair ipuçları bulunan Dilek’in (Gülsim Ali İlhan) babası, Ali (Ergun Kuyucu) 25. bölümde ortaya çıkıyor. 

310
Gönül Dağı dizisine bomba transfer gizemli karakteri bakın kim oynayacak

Gönül Dağı’nda bayılan kızını kurtaran Ali’nin gizemli öyküsü de Gönül Dağı’nın önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan bölümlerinde gözler önüne serilecek ve izleyenlerde derin izler bırakacak.

410