Gönül Dağı dizisinden sürpriz karar! En son veda etmişti hayranlarını sevindirecek 'Kurban' ile geri geliyor
Sezon Finali ile ekranları gözyaşlarına boğan Gönül Dağı dizisi sinema konsepti ile geliyor! Dizinin geçtiğimiz Kurban dizi formatında seyirciyle buluşan Gönül Dağı Kurban bu Kurban Bayramında sinema konsepti ile ekranlara geliyor.
TRT1'in hem konusuyla hem oyuncularıyla gönüllere taht kuran dizisi Gönül Dağı yakın zamanda üzücü bir sahneyle sezon finali yapmıştı.
Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki, Anadolu masalını ekranlara taşıyan dizide seyircileri sevindiren bir gelişme yaşanıyor.
Gedelli kasabasında yaşayan 3 amcaoğlunun hayat hikayesini anlatan dizi Kurban Bayramında izleyenlerin yüzünü güldürerek sinema konsepti ile TRT1 ekranlarında olacak.
Geçtiğimiz Kurban Bayramı haftasında da "Kurban" ismi ile dizi formatında olan dizi bu sefer bir değişiklikle sinema filmi tadında unutulmaz dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor.