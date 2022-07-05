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Gönül Dağı dizisinden sürpriz karar! En son veda etmişti hayranlarını sevindirecek 'Kurban' ile geri geliyor

Gönül Dağı dizisinden sürpriz karar! En son veda etmişti hayranlarını sevindirecek 'Kurban' ile geri geliyor

Sezon Finali ile ekranları gözyaşlarına boğan Gönül Dağı dizisi sinema konsepti ile geliyor! Dizinin geçtiğimiz Kurban dizi formatında seyirciyle buluşan Gönül Dağı Kurban bu Kurban Bayramında sinema konsepti ile ekranlara geliyor.

Gönül Dağı dizisinden sürpriz karar! En son veda etmişti hayranlarını sevindirecek 'Kurban' ile geri geliyor

TRT1'in hem konusuyla hem oyuncularıyla gönüllere taht kuran dizisi Gönül Dağı yakın zamanda üzücü bir sahneyle sezon finali yapmıştı.

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Gönül Dağı dizisinden sürpriz karar! En son veda etmişti hayranlarını sevindirecek 'Kurban' ile geri geliyor

Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki, Anadolu masalını ekranlara taşıyan dizide seyircileri sevindiren bir gelişme yaşanıyor.

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Gönül Dağı dizisinden sürpriz karar! En son veda etmişti hayranlarını sevindirecek 'Kurban' ile geri geliyor

Gedelli kasabasında yaşayan 3 amcaoğlunun hayat hikayesini anlatan dizi Kurban Bayramında izleyenlerin yüzünü güldürerek sinema konsepti ile TRT1 ekranlarında olacak.

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Gönül Dağı dizisinden sürpriz karar! En son veda etmişti hayranlarını sevindirecek 'Kurban' ile geri geliyor

Geçtiğimiz Kurban Bayramı haftasında da  "Kurban" ismi ile dizi formatında olan dizi bu sefer bir değişiklikle sinema filmi tadında unutulmaz dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor.

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