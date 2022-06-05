Gönül Dağı bitti tatile koştu Gönüldağı'nın Mihriban'ı Hande Nur Tekin bikinisiyle büyüledi

Ekranların ilgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisinin sezon finalinin ardından oyuncuların neler yaptığı merak ediliyor. Gönül Dağı'nın Mihriban'ı da bu isimlerden biri oldu. Dizinin Mihriban'ı Hande Nur Tekin hiç görülmeyen gerçek haliyle kendine hayran bıraktı. Gönül Dağı ile şöhreti yakalayan Hande Nur Tekin'in bikinili pozlarına beğeni yorum yağdı.