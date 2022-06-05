Gönül Dağı bitti tatile koştu Gönüldağı'nın Mihriban'ı Hande Nur Tekin bikinisiyle büyüledi
Ekranların çok sevilen dizisi Gönül Dağı, oyuncu kadrosu ile oldukça ilgi çekiyor... Genç oyuncuların yıldızının parladığı dizi, geçtiğimiz günlerde sezon finali yaparak ekranlardan bir süreliğine ayrıldı. Gönül Dağı'nda Mihriban karakterini oynayan Hande Nur Tekin, bikinili pozlarıyla adeta büyüledi.
Ekranların ilgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisinin sezon finalinin ardından oyuncuların neler yaptığı merak ediliyor. Gönül Dağı'nın Mihriban'ı da bu isimlerden biri oldu. Dizinin Mihriban'ı Hande Nur Tekin hiç görülmeyen gerçek haliyle kendine hayran bıraktı. Gönül Dağı ile şöhreti yakalayan Hande Nur Tekin'in bikinili pozlarına beğeni yorum yağdı.
Gönül Dağı'nın Mihriban'ı Hande Nur Tekin gerçek hali ile kendine hayran bıraktı.
Gönül Dağı ile şöhreti yakalayan Hande Nur Tekin'in duru güzelliğine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Gönül Dağı'nın Mihriban'ı Hande Nur Tekin'in bikinili pozları mest etti.