Gönül Dağı bitti aşka geldiler! İki sevgili el ele yakalandı

Ayrılık kısa sürdü

İkilinin bu ayrılığı ise uzun sürmemişti. Atan, geçtiğimiz eylül ayında Yağcıoğlu ile aralarındaki buzları eritti. Çift, Atan'ın 30'uncu yaş gününde bir araya geldi. Sevgilisine doğum günü partisi düzenleyen Yağcıoğlu, o anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Berk Atan, fotoğrafa "Çok seviyorum" notunu düşmüştü.