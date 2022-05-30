Gönül Dağı bitti aşka geldiler! İki sevgili el ele yakalandı
TRT1' ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın başrol oyuncusu Berk Atan influencer Selin Yağcı ile geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. İlişkilerine bir şans daha veren çift aşklarıyla gündemden düşmüyor.
2012 yılında Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan ve bir süredir çekimleri Eskişehir'de yapılan 'Gönül Dağı' dizisinde başrol oynayan Berk Atan'ın geçtiğimiz yıl Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.
Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, 'evet' yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı. Ancak çiftten ayrılık haberi gelmişti. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurmuştu.
Ayrılık kısa sürdü
İkilinin bu ayrılığı ise uzun sürmemişti. Atan, geçtiğimiz eylül ayında Yağcıoğlu ile aralarındaki buzları eritti. Çift, Atan'ın 30'uncu yaş gününde bir araya geldi. Sevgilisine doğum günü partisi düzenleyen Yağcıoğlu, o anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Berk Atan, fotoğrafa "Çok seviyorum" notunu düşmüştü.
Fakat Atan ve Yağcıoğlu, ilişkilerini sonlandırmıştı. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Selin Yağcıoğlu, "Bir senelik beraberliğimizi geçtiğimiz haftalarda sonlandırdık. Çok soru gelmiş, toplu yanıt olsun" açıklamasını yapmıştı. Berk Atan ise henüz konuya ilişkin bir paylaşımda bulunmamıştı.