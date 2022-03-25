Gönlünü aşka kaptırdı Buket Aydın'ın yeni sevgilisi Yaman Taciroğlu kimdir mesleği ne

Buket Aydın'ın oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Taciroğlu ile saatlerce aynı mekanda olan Aydın, çıkışta basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.