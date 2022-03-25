Gönlünü aşka kaptırdı Buket Aydın'ın yeni sevgilisi Yaman Taciroğlu kimdir mesleği ne
Ünlü spiker Buket Aydın, Emir Sarıgül ile birlikteliğinin sona ermesinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Buket Aydın, yeni sevgilisi Yaman Taciroğlu ile mekan çıkışı muhabirlerin kamerasına yakalandı.
Buket Aydın'ın oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Taciroğlu ile saatlerce aynı mekanda olan Aydın, çıkışta basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.
Daha önce Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Buket Aydın'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Bir süredir yalnız olan Aydın'ın iş insanı Yaman Taciroğlu ile yakınlaştığı konuşulmaya başlandı.
TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, Buket Aydın, dün akşam daha önce Demet Özdemir ile birliktelik yaşayan Taciroğlu ile Etiler'deki bir mekanda saatlerce zaman geçirdi.