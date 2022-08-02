Gonca Vuslateri'nin göndermeli estetik fotoğrafı ortalığı karıştırdı!
Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla magazin dünyasına bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun bir meslektaşına estetik göndermesi yapmak amacıyla paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı.
Son olarak Tehlikeli Karım dizisi ile ekranlarda gördüğümüz oyuncu Gonca Vuslateri uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih ediyor. Paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen ünlü oyuncu yüzüne estetikli bir filtre uygulayarak sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğrafla gündem oldu.
Bir çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, bazı kadın meslektaşlarının tepkisini toplayacak açıklamalarda bulundu.
Yüzüne estetikli bir filtre uyguladığı bir fotoğrafını İnstagram hesabından yayınlayan 35 yaşındaki oyuncu, isim vermeden bazı estetikli meslektaşılarını hedef aldı.
Vuslateri, gönderisine "Ben aramı iyi tutayım da aman ekmeğimden olmayayım' estetiği yaptırdım. Bir-iki dizide suni gözyaşıyla süzüm-ağlama sahnesi, yurt dışı satışlarından %1, tam kariyer yapacakken zengin kocayla Akdeniz sahillerinde tanışıp evlilik, aynı düğünde 5 gelinlik..."