Gonca Vuslateri'nin göndermeli estetik fotoğrafı ortalığı karıştırdı!

Son olarak Tehlikeli Karım dizisi ile ekranlarda gördüğümüz oyuncu Gonca Vuslateri uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih ediyor. Paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen ünlü oyuncu yüzüne estetikli bir filtre uygulayarak sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğrafla gündem oldu.