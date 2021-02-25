Gonca Vuslateri'nin faturalarını Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh ödemiş
15 ünlü isim geleceğin sağlık çalışanları için takdirlik bir projeye imza attı. Gonca Vuslateri, Şevket Çoruh'un faturalarını ödediğini itiraf etti.
Gonca Vuslateri, Haldun Dormen, Rutkay Aziz, Kalben, Şahika Ercümen ve Ufuk Sarıca gibi isimler, Türk Eğitim Vakfı ve Voonka'nın, geleceğin sağlık çalışanlarına eğitim desteği vermek amacıyla hayata geçirdiği ''Destek Hayat Değiştirir'' projesine, katkıda bulundu.
Ünlülerin kendi destek hikayelerini paylaştığı kitabın satışından elde edilecek gelir, sağlık çalışanlarının eğitimi için kullanılacak.
Uçankuş'ta yer alan habere göre, Vuslateri, hikayesinde Şevket Çoruh, Şebnem Sönmez ve Eric Morris’den aldığı desteği anlattı.
Gonca Vuslateri, Arka Sokaklar dizisinin oyuncusu Şevket Çoruh'un, maddi anlamda zorlandığı dönemde, kendisinin faturalarını ödediğini söyledi.