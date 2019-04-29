Gonca Vuslateri'den takipçisinin 'iki yüzlü' yorumuna yanıt
Gonca Vuslateri, havalimanında yaşanan olay hakkında sosyal medyadan tepki göstermişti. Bu tepkisi üzerine bir takipçisi ise ''iki yüzlüsünüz'' diyerek Vuslateri'nin kendisine kötü davrandığını iddia etti. Vuslateri'den o iddaya açıklama geldi.
Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran İstanbul Havalimanı'ndaki bir kadın yolcunun çalışan personele ağır hakaretlerde bulunması olayına tepkiler çığ gibi yağdı. Bu çirkin duruma kayıtsız kalmayan oyuncu Gonca Vuslateri de bir mesaj yayınladı ama takipçilerinden birinden gelen yanıt ise herkesi şaşırttı. Gonca Vuslateri ise o iddia sonrasında açıklama yaptı.
Vuslateri, havalimanında yaşanan olaya tepkisini şu sözleriyle göstermişti: ''Havaalanında yaşanan olaydan dolayı görevli arkadaştan ben bile gidip özür dilemek istedim... Bir insanı (kadını) kalçasıyla davranışıyla toplum içerisinde küçük düşürme girişimi saldırıdır ve özlük haklarımıza yapılmış linçtir. Suçtur bu. Terbiyesizlik az kalır''
Vuslateri'nin takipçi ise şu sözlerle tatsız bir anısını paylaştı: ''Karşılamada çalıştığım bir ödül töreninde listede isminizi hemen bulamadım diye beni azarlayıp elimden listeyi çekip alan da sizdiniz oysa ki... 1 ay kadar belki oluyor... Sosyal medyadaki bu iki yüzlülük gerçekten çok üzücü. Aslında bu kadar duyarlı ve sabırlı biri değilsiniz siz de''
Gonca Vuslateri takipçisinden gelen yoruma şu sözlerle yanıt verdi: "Maalesef meşhur olmanın dezavantajlarından biri de bazı ithamların üzerinizde bir şekilde bir iz bırakması için gerçekleştiğini biliyor olmanıza rağmen topu daima göğsünüzde yumuşatmak zorunda olusunuz.