Gonca Vuslateri'den olay tarz! 40 yaş esprisiyle güldürdü...
39 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri, siyah saçlarını sarı tonlarına boyatarak bambaşka bir imaja kavuştu. Yeni tarzıyla gündeme gelen oyuncu, "40 yaş sendromu mu bu?" sorusuna ise "Sendrom! Prova yapıyorum işte şu an. Geliyor yaklaşıyor" sözleriyle karşılık verdi. İşte Gonca Vuslateri'nin doğum gününe özel esprili paylaşımı...
39 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri, siyah saçlarını sarı tonlarına boyatarak bambaşka bir imaja kavuştu.
Yeni tarzıyla gündeme gelen oyuncu, "40 yaş sendromu mu bu?" sorusuna ise "Sendrom! Prova yapıyorum işte şu an. Geliyor yaklaşıyor" sözleriyle karşılık verdi.
Ekranların sevilen oyuncularından Gonca Vuslateri, bu kez kariyerinden çok tarzıyla gündemde. Sürprizli kişiliğiyle dikkat çeken Vuslateri, alışılmış imajını geride bırakarak hayranlarını şaşırttı.
İMAJINI TAZELEDİ
Bir süredir Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinde başrol performansıyla övgü toplayan ünlü isim, yıllardır vazgeçilmez rengi olan siyah saçlarına veda etti. 39 yaşındaki oyuncu, sarı tonlarına geçerek bambaşka bir görünüme kavuştu.