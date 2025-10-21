Gonca Vuslateri'den olay annelik itirafı! "İnsanı terbiye eder"

Ünlü oyuncu, anneliğin kendisine kazandırdığı en büyük değerin evladından öğrenmek olduğunu vurguladı. “Evlat, insanı terbiye eder. Kendindeki yanlışları görüyorsun. Hepimiz için bir şans” sözleriyle anneliğin hayatını nasıl dönüştürdüğünü ifade etti. Bu samimi itiraf, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve annelik deneyimlerine dair merakı artırdı.