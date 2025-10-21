Gonca Vuslateri'den olay annelik itirafı! "İnsanı terbiye eder"
Yalan Dünya dizisindeki Vasfiye Teyze karakteriyle büyük bir şöhret yakalayan ve son olarak Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde yer alan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, annelik deneyimleriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl kızı Asya’yı kucağına alan Vuslateri, katıldığı bir ödül töreninde hem annelik serüvenini hem de kariyerindeki başarılarını paylaştı.
Küçük Sırlar, Yalan Dünya, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizilerindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Gonca Vuslateri, Türkiye Kadın Zirvesi Ödül Töreni’nde “Yılın İlham Veren Dizi Oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Gonca Vuslateri, törende annelik üzerine sorulan sorulara içten yanıtlar verdi.
Ünlü oyuncu, anneliğin kendisine kazandırdığı en büyük değerin evladından öğrenmek olduğunu vurguladı. “Evlat, insanı terbiye eder. Kendindeki yanlışları görüyorsun. Hepimiz için bir şans” sözleriyle anneliğin hayatını nasıl dönüştürdüğünü ifade etti. Bu samimi itiraf, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve annelik deneyimlerine dair merakı artırdı.
Mart 2024’te Levent Bey ile evlenen ve 26 Nisan 2024’te kızı Asya’yı dünyaya getiren Vuslateri, 18 aylık kızı ile geçirdiği zamanı keyifle anlattı.
“Çalışan anne olarak şu anın acısını çıkarıyorum. Evden pek çıkmıyorum, hep Asya’ylayım” diyen oyuncu, kızının dijital çağın çocuklarından biri olduğunu belirtti.