Gonca Vuslateri'den Melis Sezen'e sütyensiz destek! İçimde büyüyen...
Sütyen tartışmalarıyla ilgili Melis Sezen'e sosyal medyada binlerce kişiden destek yağmaya devam ederken, güzel oyuncu Gonca Vuslateri de o kişiler arasına katıldı. "İçimde hiç büyümeyen bir sütyensiz yatıyor... Onu korumalıyım" sözleriyle sütyensiz pozunu paylaşan Gonca Vuslateri, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Geçtiğimiz günlerde Melis Sezen'in Altın Kelebek Ödülleri'nde giydiği elbise MHP eski Milletvekili Ahmet Çakar tarafından 'Kanunen suç' bulumasının ardından Melis Sezen'e ünlülerden gelen desteklere Gonca Vuslateri'de katıldı.
Melis Sezen'in Altın Kelebek ödüllerinde giydiği kıyafetin suç sayılmasının ardından çıkan sütyen tartışmasında binlerce kişi sosyal medya üzerinden tepkisini gösteriyor.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'de konuyla ilgili Melis Sezen'i destekleyen bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çeken Vuslateri'nin paylaşımına beğeni ve retweet yağdı.
MHP eski milletvekili Ahmet Çakar'ın tartışma programında, Melis Sezen'in göğüs dekoltesini konuşması ve yaptığı açıklamalar tepki çekmişti.