Gonca Vuslateri'den kendine Muharrem İnce bedduası! 'Allah tertemiz belasını versin'
MEMLEKET Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisini eleştiren sanatçılara yönelik eleştirilerine oyuncu Gonca Vuslateri'den cevap geldi. Vuslateri, "Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkan Muharrem İnce’nin "sözde sanatçılar", "sırça köşklerde oturanlar", "Boğaz’da viski yudumlayanlar" ifadelerine sanat camiasından tepki yağıyor. Muharrem İnce'ye tepki gösteren isimlerden biri de oyuncu Gonca Vuslateri oldu.
Seçmenlerin aday göstereceği cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 22 Mart'ta başladı. 11 adayın 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor. Şu ana kadar Muharrem İnce ve Sinan Oğan, 100 bin imza toplayarak Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra adaylığı kesinleşen isimler oldu.
Muharrem İce, 100 bin imzayı topladıktan sonra yaptığı açıklamada, kendisini eleştirenlere, "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü?" diye saydırmıştı.
İnce'nin bös sözlerine tepki gösteren oyuncu Gonca Vuslateri, "Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım: