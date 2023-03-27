Gonca Vuslateri'den kendine Muharrem İnce bedduası! 'Allah tertemiz belasını versin'

Seçmenlerin aday göstereceği cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 22 Mart'ta başladı. 11 adayın 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor. Şu ana kadar Muharrem İnce ve Sinan Oğan, 100 bin imza toplayarak Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra adaylığı kesinleşen isimler oldu.