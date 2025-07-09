Gonca Vuslateri'den çok özel paylaşım! Duygusal notu göz doldurdu

PEK ÇOK PROJEDE YER ALDI

Gonca Vuslateri, "Ruhsar", "Canım Ailem", "Yalan Dünya", "Anne" ve "Bambaşka Biri" gibi unutulmaz yapımlarda yer alan başarılı oyuncu, 38 yaşında anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Uzun süredir sevgilisi olan Levent Yaşar ile 20 Mart'ta dünyaevine giren Vuslateri, 26 Nisan'da kızı Asya'yı kucağına alarak yeni bir hayata adım atmıştı.