Gonca Vuslateri'den çok özel paylaşım! Duygusal notu göz doldurdu
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, minik kızı Asya Mone ile birlikte anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. İlk kez anne olmanın sevincini paylaşan Vuslateri, kızı Asya Mone ile çekilen yeni fotoğraflarını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Asya Mone'nin sevimliliği, takipçilerini etkileyerek büyük ilgi topladı.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, minik kızı Asya Mone ile birlikte anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. İlk kez anne olmanın sevincini paylaşan Vuslateri, kızı Asya Mone ile çekilen yeni fotoğraflarını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Asya Mone'nin sevimliliği, takipçilerini etkileyerek büyük ilgi topladı.
PEK ÇOK PROJEDE YER ALDI
Gonca Vuslateri, "Ruhsar", "Canım Ailem", "Yalan Dünya", "Anne" ve "Bambaşka Biri" gibi unutulmaz yapımlarda yer alan başarılı oyuncu, 38 yaşında anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Uzun süredir sevgilisi olan Levent Yaşar ile 20 Mart'ta dünyaevine giren Vuslateri, 26 Nisan'da kızı Asya'yı kucağına alarak yeni bir hayata adım atmıştı.
HIZLA KİLO VERDİ
Hamilelik sürecinde verdiği pozları da sıkça paylaşan Vuslateri, doğum sonrası hızla verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti. 22 kilo aldığını ve doğumdan sonra 23 kilo verdiğini takipçileriyle paylaşarak, "Soranlar olacaktır, evet böyle oldu" açıklamasını yaptı.
BOĞAZDAN PAYLAŞTI
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, Boğaz’da kızıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Vuslateri, yeni fotoğraflarına, "Asya Mone, seni tuttum. Canım sevdiğim, canım çocuk" notunu düşerek duygu dolu bir mesaj verdi.