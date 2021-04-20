Gonca Vuslateri'den bir kötü haber daha koronavirüse yakalanmıştı
Covid 19'a yakalanan Gonca Vuslateri, talihsiz bir olay yaşadı. elinden aşağı kaynar su dökülen oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çığlıklarımla İstanbul'u ayağa kaldırdım" dedi.
Gonca Vuslateri, talihsiz günler yaşıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyuran Vuslateri, üst üste yaşadığı kötü olayları da anlattı.
Tedavisine hastanede devam edilen oyuncu, hasta yatağından bir fotoğraf paylaşarak şunları anlattı:
''Ben kıyamete hasret kalmışım sanırım. #nostradamus ‘un kehanetlerine tekrar bakmalıyım sanırım. Şöyle bir yazı arıyorum orada 'ha bu arada Gonca’ya da şunlar olacak...''
"Kovid 3. gün. Dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek İstanbul'u ayağa kaldırdım. Çığlıklarımla.''
''Kök hücre tedavisiyle kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım. Kovid daha iyi.''