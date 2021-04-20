Tedavisine hastanede devam edilen oyuncu, hasta yatağından bir fotoğraf paylaşarak şunları anlattı:

''Ben kıyamete hasret kalmışım sanırım. #nostradamus ‘un kehanetlerine tekrar bakmalıyım sanırım. Şöyle bir yazı arıyorum orada 'ha bu arada Gonca’ya da şunlar olacak...''