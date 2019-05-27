Gonca Vuslateri yeni aşka yelken açtı! Özgür Mumcu ile el ele görüntülendi
Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündem olan Gonca Vuslateri, gazeteci Özgür Mumcu ile aşk yaşamaya başladı. Gonca Vuslateri ile Özgür Mumcu elele yakalandı.
Bir yıl önce ses mühendisi Burak Ertoğan’dan boşanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yeni bir aşka yelken açtı. Efsane gazeteci Uğur Mumcu’nun oğlu olan Özgür Mumcu’nun yeni oyuncu aşkını tv100 magazin ekibi görüntüledi.
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Bu sabah tv100’de ekrana gelen Cengiz Semercioğlu ile Seren Serengil’in sunduğu ''Duymadık Demeyin'' programında ekrana gelen görüntülerde iki aşık önce Cihangir’de bir mekanda arkadaş grubuyla sohbet ediyor, daha sonra da sokakta el ele yürüyor.
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Sokakta ellerini havaya kaldırarak ilginç hareketler de yapan ikili daha sonra Cihangir’de bir apartmana giriyor.
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Özgür Mumcu geçmişte Sıla, Bilge Öztürk ve Sezin Akbaşoğulları’yla beraberlik yaşamıştı.
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