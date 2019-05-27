Gonca Vuslateri yeni aşka yelken açtı! Özgür Mumcu ile el ele görüntülendi

Bu sabah tv100’de ekrana gelen Cengiz Semercioğlu ile Seren Serengil’in sunduğu ''Duymadık Demeyin'' programında ekrana gelen görüntülerde iki aşık önce Cihangir’de bir mekanda arkadaş grubuyla sohbet ediyor, daha sonra da sokakta el ele yürüyor.