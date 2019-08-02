Gonca Vuslateri sütyensiz dekolteli pozunu paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı
Son olarak 'Tehlikeli Karım' adlı diziyle ekranlarda görünen Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur dekolteli pozuyla gündeme geldi.
Gazeteci Uğur Mumcu’nun oğlu olan Özgür Mumcu ile el ele görüntülenmesinin ardından bir süre sessizliğe bürünen oyuncu Gonca Vuslateri, yaptığı cesur paylaşımla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Instagram hesabından bu pozunu paylaşan Gonca Vuslateri, 20 bine yakın beğeninin yanı sıra yüzlerce de yorum aldı. Oyuncu arkadaşı Yonca Evcimik, Vuslateri'ne "Lokum" yorumunu yaparken, kimileri de genç ismi eleştirdi.
Bacakları zayıflıktan eridi: Ayrıca Vuslateri paylaşımının altına, "Kıyafet olmuş mu diye bakarken bacağımın zayıflıktan eridiğine şahit olmanın verdiği somurtkanlıktan herkese günaydın." notunu düştü.
Peki Nazlı Gonca Vuslateri kimdir?: 2 Eylül 1986 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Bursa’da doğduktan sonra babası astsubay olduğu için görevi dolayısıyla yaklaşık 8 yıl Adana’da lojmanda yaşadılar.