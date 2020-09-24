Gonca Vuslateri Star TV Menajerimi Ara oyuncusunu hedef aldı Şükran Ovalı sanıldı

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düşen Gonca Vuslateri, bu kez dikkat çeken bir açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptı. Vuslateri, paylaşımıyla herkesin kafasını karıştırdı ve ''Gonca bu sözlerle kimi hedef aldı?'' dedirtti.