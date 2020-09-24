Gonca Vuslateri Star TV Menajerimi Ara oyuncusunu hedef aldı Şükran Ovalı sanıldı
Gonca Vuslateri, Twitter hesabından Star TV'de yayımlanan Menajerimi Ara dizisindeki bir oyuncuyu hedef aldı herkes Şükran Ovalı sanınca açıklama yaptı.
Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düşen Gonca Vuslateri, bu kez dikkat çeken bir açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptı. Vuslateri, paylaşımıyla herkesin kafasını karıştırdı ve ''Gonca bu sözlerle kimi hedef aldı?'' dedirtti.
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Vuslateri'nin paylaşımı her hafta ünlü bir oyuncunun konuk olduğu Menajerim Sensin'deki bir ismi eleştirdiği şeklinde yorumlandı.
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Vuslateri, Twitter hesabından ''Zaten kötü oyuncusun. Bir de oyuncuyu oynuyorsun. Bari onu güzel oyna" şeklinde bir tweet attı.
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Vuslateri'nin paylaşımı her hafta ünlü bir oyuncunun konuk olduğu Menajerim Sensin'deki Şükran Ovalı'yı akıllara getirdi.
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