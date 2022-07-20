Gonca Vuslateri nikah şahidi olduğu düğünde boşanma şakası yaptı!
Aşk hayatından yüzü gülmeyen ünlü oyuncu Gonca Vuslateri nikah şahidi olarak katıldığı bir düğün töreninde boşanma şakası ile güldürdü.
Son olarak Show TV ekranlarında Tehlikeli Karım dizisiyle ekranlara gördüğümüz oyuncu Gonca Vuslateri nikah şahidi olarak katıldığı bir düğünde boşanma şakası yaptı.
Daha önce ses mühendisi Edip Burak Ertoğan ile evlenen ve 2018 yılında boşanan Vuslateri'nin adı en son şarkıcı Hakan Altun ile anılmıştı.
Kısa süren aşktan sonra Vuslateri gözlerden uzaklaşmıştı. 35 yaşındaki ünlü oyuncu düğünde “Çok seviyorum bu defteri. Bir kere gördüm boşandım şimdi tekrar görünce duygulandım” dedi.
Konuşmasıyla düğündeki konukları güldüren Vuslateri derin göğüs dekolteli kıyafetleri ile de dikkatleri üzerine çekti.