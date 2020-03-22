Gonca Vuslateri Mehmet Öz'ün bol bol seks yapın sözlerine bir açıklama daha yaptı!

Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yapan güzel oyuncu, "Dr. Mehmet Öz’ün bol bol seks yapın tavsiyesine espri yaptım 'ofansif':) Yapalım artık çilemiz bitmiyor diye. Gonca Vuslateri uyacağını söyledi diye haber. Karşılıklı birbirimizi ciddiye almıyoruz demek ne güzel. Savaşmayın da. Sarılır mısınız. O ara bir şey mi olur, konu sizde:)" dedi.