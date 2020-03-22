Gonca Vuslateri Mehmet Öz'ün bol bol seks yapın sözlerine bir açıklama daha yaptı!
Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinden tüm dünyaya hızla yayılan Koronavirüs etkisini hissettirirken, dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ün evde bol bol seks yapın sözlerine Gonca Vuslateri'nden 'Çare yok yapicaz' artık derken, ünlü oyuncudan bir yeni açıklama daha geldi.
ABD'de yaşayan ünlü doktor Mehmet Öz, dünyayı etkisi altına alan coronavirüs ile mücadele için insanlara evde kalmaları ve bol bol seks yapmaları tavsiyesinde bulundu. Doktor Öz'ün sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, oyuncu Gonca Vuslateri'nden de destek gelmişti.
Önceki gün ünlü oyuncu Vuslateri, Dr. Mehmet Öz'ün sözlerine destek verdi ve şu ifadeleri kullandı: “Çare yok, yapacağız artık. Off bitmiyor çilemiz…” demişti. Bu ifadeler üzerine yanlış anlaşılınca Gonca Vuslateri bir açıklamada daha bulundu.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yapan güzel oyuncu, "Dr. Mehmet Öz’ün bol bol seks yapın tavsiyesine espri yaptım 'ofansif':) Yapalım artık çilemiz bitmiyor diye. Gonca Vuslateri uyacağını söyledi diye haber. Karşılıklı birbirimizi ciddiye almıyoruz demek ne güzel. Savaşmayın da. Sarılır mısınız. O ara bir şey mi olur, konu sizde:)" dedi.
Gonca Vuslateri Kimdir?
Nazlı Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986 tarihinde Bursa‘da doğmuştur.