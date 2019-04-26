Gonca Vuslateri: ''Hastayken de seksiyim''

Hele ki ben kendime oyuncu demem ama yönetmen çok istedi ekip iyi falan zarrt zurt… Ben de şarkı söylüyorum, kitap yazıyorum, beste yapıyorum, fotoğraf çekiyorum. Çünkü oyuncuyum ve hissettiğim her şeyin farkında olmak ve onu yaşamak için canımı ortaya atıyorum.