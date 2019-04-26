Gonca Vuslateri: ''Hastayken de seksiyim''
Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafa düştüğü not ile gündem oldu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gonca Vuslateri'nin yaptığı bir paylaşımın altına düştüğü not dikkat çekti. Şu sıralar herhangi bir projede yer almayan Vuslateri, günlük yaşantısından, dertlerinden bahsederken bazı oyuncuların gelişmesinden ve tökezlemesinden de bahsetti.
İşte Vuslateri'nin yaptığı o paylaşım notu:
“Allah canımı almasın ben hastayken de seksiyim… Outlander 4. Sezon bittiğinden beri ağlıyorum sanırım. 1 günde 13 bölüm seyrettim. Türkiye'de diziler 130 dk oldu derken yabancı diziler de kotayı 90 dk'ya çıkarmış. Sezon finali dakikası bu…
Dolu dolu ve doğru bir matematikle yazılmış senaryoları lezzetiyle izlerim valla. 4 sezon boyunca bir çok oyuncunun gelişimini, tökezleyişini, senaryoyla kavga ettiği, o gün setin iyi geçmediği çokça anı hissettim elbette… Oyunculuğun anlam okulu ‘yasamak’ ve ‘farkındalık’… Bana his verdi kendimi iyi hissettim falan cacık yani…
Hele ki ben kendime oyuncu demem ama yönetmen çok istedi ekip iyi falan zarrt zurt… Ben de şarkı söylüyorum, kitap yazıyorum, beste yapıyorum, fotoğraf çekiyorum. Çünkü oyuncuyum ve hissettiğim her şeyin farkında olmak ve onu yaşamak için canımı ortaya atıyorum.