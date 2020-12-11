Gonca Vuslateri Hakan Altun olay pozla aşklarını ilan ettiler bakın ne yazdı
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk fotoğraf geldi. Birbirlerine sarıldıkları anı paylaşan Altun, Instagram'da paylaştı.
Hakan Altun, Gonca Vuslateri aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz hafta Hakan Altun ile aşk yaşadığını itiraf eden Vuslateri, "Çok mutluyuz" açıklamasını yaptı.
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Gonca Vuslateri'den sonra ünlü şarkıcı Hakan Altun da aşkını paylaştığı fotoğrafla ilan etti.
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Birbirlerine sarıldıkları anı paylaşan Altun, "Hikayede kalmasın dedik" notunu kalp emojisi eşliğinde paylaştı.
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Geçtiğimiz haftada ikilinin bu fotoğrafları basına sızmış fakat kendileri yayımlamayı tercih etmemişti.
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